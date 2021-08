Mise en œuvre du projet du Ter: L'Ong Lsd épingle la Bad et l’Afd

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Août 2021 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

La mise en œuvre du projet Train express régional (Ter) a provoqué des drames sociaux irréparables et constitue un scandale sur le plan de la redevabilité de la Banque africaine de développement (Bad) et de l’Agence française de développement (Afd), qui ont véritablement failli à leurs responsabilités sociales et environnementales.



Cette accusation ressort d’une étude réalisée par l’Ong Lumière synergie. pour le développement.









Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos