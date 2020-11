Mise en place d’une plateforme composée de ministres, Dg et parlementaires: Mame Mbaye Niang s'en démarque

Hier, « L’As» a barré sa une par un article faisant état de la mise en place d’une plateforme composée de ministres, Dg et parlementaires triés sur le volet pour défendre les réalisations du chef de l’Etat. Eh bien ! Le chef de cabinet du Président qui a été cité dans l’article comme faisant partie de ces guerriers coordonnés par Birame Faye nous a câblé pour, non seulement nié l’existence d’une telle initiative, mais aussi et surtout pour tirer à boulets rouges sur « certains caciques » qui manipulent la presse,



. « C’est faux ! Je ne fais partie d’aucune initiative de ce genre. Je n’ai rien à voir avec cela. Une telle réunion n’a jamais eu lieu. Vous parlez d’une réunion qui a eu lieu depuis plusieurs mois avec le Président. On vous manipule. Le Président n’est pas au courant d’une telle initiative, ce n’est pas vrai», a martelé avec véhémence le chef de cabinet du président de la République Mame Mbaye Niang.



Pourtant, des sources sûres du ournal L'As confirment que cette réunion a eu lieu mercredi dernier sous la présidence de Mahmoud Saleh que nous avions joint pour recouper. D’ailleurs, Birame Faye lui-même a informé sur sa page twitter que le chef de l’Etat l’a nommé coordonnateur de cette plateforme de débatteurs qui s’est réunie également hier. Dans cette affaire, Mame Mbaye Niang et Cie soupçonnent le Directeur de Cabinet du Président Mahmoud Saleh d’être aux manettes pour diviser les jeunes cadres. D’ailleurs hier, ni Aliou Sow Dg de Sapco encore moins Bara Ndiaye, connus pour leur proximité avec Mame Mbaye Niang, n’ont été aperçus à la réunion d’hier. C’est dire donc que le cabinet du Président bout à 100 degrés.

