Mise en place du bureau de l’Assemblée nationale: La coalition "Les Républicains Doomi Rewmi" indignée Le coordonnateur de la coalition les Républicains « Doomi Rewmi », Habib Ndao, au nom de la Conférence des leaders, fustige le comportement irresponsable des sieurs Guy Marius Sagna et Barthélémy Toye Dias lors de la rentrée solennelle du parlement. Les Sénégalais apolitiques, estime-t-il, sont en train de regretter d’avoir envoyé, au nom de la démocratie, des farfelus sans éducation, sans culture démocratique, non structurés, à des stations trop élevées pour eux.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Septembre 2022 à 14:28

Ces deux poltrons veulent renvoyer à la population une image de guerrier jusqu’à oublier que l’auguste hémicycle, c’est le lieu de la nation assemblée où les gangsters n’ont pas leur place. Les images, relève-t-il, enseignent à nos écoliers, à nos enfants, la manière dont on peut défier l’autorité parentale, pour ne pas dire l’autorité tout court.



D’après Habib Ndao, les Sénégalais ont été abusés dans leur choix. Car, il y avait deux programmes clairement déclinés : celui de l’opposition, dont l’objectif est de « déconstruire », selon des propos de M. Sarré, Directeur du Daara Cheikh Anta Diop, école du parti du Pastef et le programme de la majorité : la continuation du PSE et non la promotion de la cause LGBT.



Ainsi, « Doomi Rewmi » demande à la majorité de se souder au sein de l’hémicycle pour atteindre les objectifs, afin de faciliter la tâche au futur gouvernement du président de la République.







Ousmane Wade