Miss France 2020 : Ce costume qui fait (déjà) "scandale" !

En 1954, Geneviève de Fontenay intègre, comme secrétaire générale, l’association du comité Miss France, présidée à l'époque par Guy Rinaldo.



Puis la principale intéressée est élue Miss Élégance trois ans plus tard. La suite, tout le monde la connait.

Après le décès de son compagnon, elle reprend la tête de Miss France, fait entrer son fils, Xavier, et transforme l’organisation en société dans laquelle Endemol finira par prendre part.



Et en 2010, l'histoire vire au cauchemar. Sylvie Tellier reprendra la tête du concours et leurs relations se tendent.



Si elle n'est plus au coeur des élections, la dame au chapeau commente toutefois tout ce qu'il se passe autour de la fameuse compétition et cette-fois, c'est le costume de Miss Lorraine 2020 qui la révolte : "Je n'arrive pas à y croire, c'est tellement invraisemblable ! Comment peut-on relier une élection de Miss France, un concours de beauté, avec des Poilus qui sont morts pour la France. C'est inconcevable, il faut vraiment être taré et ne plus avoir d'idées. Je suis révoltée qu'on salisse comme ça le titre de Miss France. Jamais je n'aurais pu imaginer une chose pareille !"



"C'est un scandale. Je proteste et je demande même éventuellement l'annulation de l'élection de Miss France si c'est pour faire ça !", a poursuivi Geneviève.



Marion Lambert, créatrice du costume en question, y est allée de sa petite remarque : "Une personne n'a manifestement pas compris la symbolique autour de ce costume."









Public.fr