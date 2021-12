Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Miss Monde / Olivia Yacé et plusieurs autres miss testées positives à la Covid19 : Voici le sort d’Olivia pour le défilé Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 17:43 | | 0 commentaire(s)| La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, a été testée positive à la Covid-19. Elle ne pourra donc pas participer au défilé du grand concours mondial de beauté. Cependant, elle reste éligible pour le couronnement en tant que Miss Monde.

Prévu pour la soirée de ce 16 décembre à Puerto Rico, Olivia Yacé ne défilera pas au concours miss monde au plus grand désarroi des Ivoiriens. Résonnant dans les bruits de couloirs, depuis la matinée de ce jeudi, la nouvelle est effective en ce début d’après-midi, selon un communique du Comité Miss Côte d’ivoire (COMICI).



« Urgent !! Dernière minute. Après les informations reçues du comité Miss Word, nos équipes du COMICI à Porto Rico confirment que la représentante de la Côte d’Ivoire à Miss World 2021 ainsi que celle de la Guinée BISSAU ont été testées positives au Covid hier dans l’après-midi. Elles sont en observation depuis hier ainsi que 5 autres candidates, testées précedemment notamment l’Ouganda, l’Inde, l’Indonésie, le Cameroun et la représentante de la Tanzanie par qui la chaîne de contamination à démarré. Le COMICI vous rassure que toutes ces candidates dont Olivia Yacé ne sont pas écartées de la compétition. Pour autant, le comité est à l’œuvre pour que leurs performances soient prises en compte. Elles ne seront pas sur le podium ce soir certes, mais elles participeront bel et bien à la finale certainement par vidéo ou par un autre moyen technologique. Par ailleurs, le secrétaire général du COMICI Monsieur Thierry Coffie sera en direct cet après-midi sur la page Facebook du COMICI depuis Porto Rico pour répondre à toutes vos questions et préoccupations.« , a fait savoir le COMICI.



Comme vous avez pu le lire, elle n’est pas pour autant disqualifiée de la compétition. Olivia Yacé ne sera certes pas sur scène mais la vidéo enregistrée au préalable lui permettra d’être dans la course.



En plus d’Olivia Yacé, plusieurs autres Miss ont été testées positives à la Covid-19 dont les Miss Guinée-Bissau, Ouganda, Inde, Cameroun, Indonésie et Tanzanie.

Afrimag



Accueil Envoyer à un ami Partager