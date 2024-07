Mission multisectorielle du Club Afrique développement : Le Crédit du Sénégal réitère son engagement à soutenir le secteur énergétique

Selon Modou Sèye, Directeur général de Crédit du Sénégal, cette mission multisectorielle offre l’opportunité au Club Afrique développement Sénégal de renouer, après les éditions de Dakar de 2017 et 2021 , avec la tradition désormais bien établie, d’organiser de tels évènements, afin d’œuvrer à la promotion des échanges bilatéraux entre les opérateurs économiques sénégalais et leurs différents homologues dans les pays de présence du Groupe Attijariwafa bank, et favoriser ainsi l’intégration régionale et l’essor de nos économies.



L’organisation de cette mission multisectorielle, affirme M. Sèye, traduit notre engagement indéfectible en tant qu’acteur financier adossé à un groupe de référence sur le continent, à contribuer activement, à la croissance économique du pays. Il a expliqué que Crédit du Sénégal est une banque résolument engagée aux côtés de ses clients Entreprises.



Fort de notre appartenance et de notre adossement au groupe Attijariwafa bank et de ses capacités éprouvées, avec une expertise métier très diversifiée, souligne Modou Sèye, nous accompagnons pleinement la communauté des affaires dans la réalisation de leurs ambitions tant par le financement de leurs investissements que par l’accompagnement sur leurs besoins courants d’exploitation, mais également sur leurs opérations à l’International. Concernant « le secteur Oil & Gaz, nous nous sommes positionnés à travers l’accompagnement des entreprises locales prestataires, fournisseurs des Majors du secteur.



Nous réitérons ici, notre engagement à jouer notre partition sur ce secteur stratégique pour le pays, en mettant à profit les synergies Groupe qui nous permettront de répondre pleinement aux attentes des différents acteurs », a affirmé M. Sèye.



Aussi, a-t-il ajouté, nous sommes fidèles à la vision panafricaine du Groupe Attijariwafa bank, qui est de participer activement et durablement au financement d’une Afrique résolument tournée vers l’émergence.



Le patron de Crédit du Sénégal relève en outre que le thème de la présente mission multisectorielle, dicté par le contexte particulier, qui voit le Sénégal intégrer cette année le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz, met en exergue les opportunités induites pour les acteurs économiques et plus particulièrement ceux évoluant dans le vaste écosystème du secteur Oil & Gaz.



«En effet, c’est assurément une nouvelle ère qui s’ouvre pour notre pays à la faveur des revenus pétroliers et gaziers annoncés à près de 500 milliards par an sur la période 2025/2027 avant d’atteindre 700 milliards par an à moyen terme. L’Augmentation de l’attractivité du pays, le rééquilibrage de sa balance commerciale et de son budget, une plus grande autonomie énergétique, des créations d’emplois, constitueront, entre autres, des effets induits très positifs de ce nouveau statut de pays producteur de pétrole et de gaz », a confié Modou Sèye.

Ismaila BA et Bassirou MBAYE