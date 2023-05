Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Missirah Wadéne et Dimiskha: Papa Mademba Bitèye, DG de Senelec lance officiellement les travaux d’électrification et d’extension de réseau Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 00:19 | | 0 commentaire(s)| Le projet d'amélioration pour l'accès à l'électricité en milieu périurbaines et rurales est en marche, dans la Commune de Missira Wadène, département de Koungheul. La cérémonie de lancement des travaux a eu lieu cet après-midi du 29 mai dans la commune de Missira Waden par le DG Papa Mademba Bitèye en compagnie du Maire, du Ministre Abdoulaye Seydou Sow et plusieurs partenaires, dont Vinci énergies.

Ce projet aura un réel impact social à haute valeur ajoutée, à terme. Il est attendu l'extension du réseau électrique à 786 localités dont 424 dans la zone Centre Est et Sud, en plus d'un emploi direct de plus de 1000 jeunes.



Le Maire de la Commune et le Ministre de l'urbanisme, dans leur propos, ont insisté sur la nécessité de consolider les acquis et renforcer les infrastructures socio de base pour les populations qui ont manifesté leur volonté de réélire Macky Sall au soir du 24 février.



Moustapha Ndong, Maire de la Commune de Missirah Maire de Missirah Wadène a affiché sa satisfaction, suite à la réalisation de ce projet. Conscient des efforts consentis, il a témoigné sur le travail et la disponibilité du Sous-préfet de Missirah de la localité. Ensuite, il a félicité le Ministre, Abdoulaye Saydou Sow, dont il estime qu’il a mieux fait que tout autre Ministre. Il reconnaît le mérite du Ministre qui fait des efforts intenses de mobilisation des masses. Il a taquiné de manière amicale le Ministre, dont il dit qu’il est dans toutes les religions.



Sur cette même dynamique, il a exhorté à l’unité des responsables pour faire triompher le Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024. Le Maire s’est expliqué sur sa relation avec le Directeur général de la Senelec, Pape Mademba Bitèye. Il promet à ce dernier des résultats positifs dans un avenir proche. Satisfaites, toutes les populations de la localité ont fait le déplacement pour assister à la cérémonie de lancement.



Le Maire a beaucoup a plaidé l’accomplissement intégrale de l’électrification entière des 51 villages. Il a souhaite que Santhiou Mor, un village religieux soit électrifié. D’après le Maire, Missirah détient le plus grand nombre de marabouts. Il a retracé ses performances électorales, tout en promettant de meilleurs résultats au Président de la République.





Le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye revient sur l’opportunité de ce lancement dans cette localité. Il précise que les populations doivent faire des demandes pour accéder aux offres gouvernementales. Papa Mademba Bitèye rappelle la volonté du Président Sall de raccourcir les délais, afin de satisfaire les populations. La vision du Président, retient-il, offre des opportunité à la Commune de Missirah Wadène de se développer.



Mais, les populations doivent veiller aux infrastructures et défendre la politique gouvernementale. Le Dg de la Senelec met en garde contre les fossoyeurs de la République qui encourage la destruction des efforts du gouvernement. Ainsi, il promet l’accélération des projets et programmes afin d’offrir de l’électricité aux villages restant.



Le Ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow a évoqué les 223 milliards de FCfa injecté dans ce programme. Il a loué les mérites du Directeur général de la Senelec qui a facilité tout ce travail. Abdoulaye Saydou Sow a chaleureusement remercié le Dg de la Senelc, du Sous préfet, du maire de Missirah etc.

Le Ministre qui déclare n’être plus dans une logique de conquête de postes et de responsabilités, a souligné la nécessité de s’unir pour la réélection du Président Sall. Abdoulaye Saydou Sow a listé les différentes réalisations infrastructurelles du Président Sall dans la région de Fatick. Les réalisations du Président Sall, indique-t-il, font 20 fois plus celles de ses prédécesseurs. Le Ministre a félicité le maire qui a travaillé avec vaillance.



Abdoulaye Saydou Sow met en garde les fossoyeurs qui s’attaquent aux biens publics. Mais, il promet que l’Etat prendra ses responsabilité et fera face à ces bandits encagoulés.





