Mlle Tumateata Buisson, 24 ans, Miss Tahiti veut visiter le Sénégal

Agée de 24 ans, Mlle Tumateata Buisson a remporté du haut de ses 1,80 m, la couronne de Miss Tahiti 2021. Cette charmante et belle métisse est candidate à l’élection de Miss France 2022 puisqu’elle va représenter Tahiti, ce territoire français d’outre-mer. Déjà, Mlle Tumateata Buisson est à Paris pour les préparatifs de cette élection. Justement, Mlle Tumateata Buisson a rencontré, avant-hier, à Paris, notre ami et fidèle lecteur, Hajj Taraf Samir, conseiller municipal de Dakar-Plateau.



A ce Sénégalo-libanais, Mlle Tumateata Buisson a fait part de son désir de visiter le Sénégal, dont elle a beaucoup entendu parler à travers le monde. « Partout dans les régions françaises d’outre-mer, on me parle du Sénégal considéré comme l’un des plus beaux pays d’Afrique. Un pays politiquement stable en plus. Vraiment, j’aimerais un jour que quelqu’un m’invite à visiter le Sénégal », a fait savoir Miss Tahiti à Hajj Taraf Samir, qui à son tour, l’a orientée vers « Le Témoin » quotidien.















