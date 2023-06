Mme Oulimata Sarr, une gestion décriée du ministère de l’Economie

L’arrivée de Mme Oulimata Sarr au ministère de l’Economie en septembre 2022 suscitait beaucoup d’espoirs. La dame était créditée d’un bon pédigrée dans le système des Nations Unies à travers ONU Femmes, mais c’était surtout une première dans l’histoire politique de notre, de voir une femme occuper le poste de ministre de l’Economie.



Moins d’une année, environ 9 mois de gestion, Mme Oulimata Sarr déçoit fortement au niveau du ministère de l’Economie. Dans les couloirs du ministère comme dans les bureaux, nos antennes braquées révèlent une ambiance morose et décevante. Aux origines, les premiers actes du ministre expliquent aujourd’hui la situation de sa gestion de cet important département ministériel qui devait occuper une position centrale dans l’animation de la stratégie économique du président Macky Sall centrée essentiellement sur le Plan Sénégal Emergent.



De propres collaborateurs de Mme le ministre disent que cette dernière ne se soucie que de sa propre personne et de son image. Un état de fait qui laisse croire que le ministère est à l’agonie depuis l’arrivée de la dame Oulimata Sarr qui a eu le toupet de procéder à un limogeage fast-track du brillant Sg Aliou Ndiaye, pièce maitresse de la politique économique déroulée par l’ancien ministre Amadou Hott. On parle même d’humiliation pour Aliou Ndiaye puisque son départ précipité est une première dans la haute administration.



Souvent, c’est le cabinet du ministre notamment le directeur de cabinet, le chef de cabinet et certains conseillers techniques qui prennent leurs bagages dans le sillage du ministre partant. Mais Oulimata Sarr qui venait d’une autre planète en totale méconnaissance des arcanes de l’administration a remplacé l’ex SG Aliou Ndiaye par le Pr Allé Nar Diop ancien DG de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie qui était sur place dès le jour de sa passation de service. Du jamais vu dans l’administration du Sénégal. Depuis lors, le ministère est sens dessus dessous. Les nouveaux Dc et Sg bien que brillants ne sont là que pour le décor selon nos sources. Ces dernières ajoutent que la ministre trop narcissique semble encore être à l’ONU FEMMES en passant son temps à twitter et à faire des posts sur ses pages linkeindin, facebook etc.



Elle refuse de communiquer et ne fait pas de point de presse. Elle aurait aussi interdit à tous les directeurs de direction de communiquer même dans les médias gouvernementaux. Elle ne voyage jamais avec ses proches collaborateurs confie-t-on au quotidien « Le Témoin ». Encore, elle est toujours accompagnée de sa cheffe de cabinet, de son photographe car elle tient à avoir de belles photos à publier sur ses comptes à travers les réseaux sociaux et des fois de son garde du corps, aux frais de la République. Arrêtons parce nous en avons trop dit. Parce qu’au ministère de l’Economie, il y a à boire, à manger et à faire du shopping dans la gestion de la dame…

LeTémoin