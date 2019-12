Mobilisation contre la hausse du prix de l’électricité : « le gouvernement a intérêt à bien analyser le message », selon le professeur Moussa Diaw La forte mobilisation lors de la marche, hier vendredi, contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades est un signal très fort à l’endroit des autorités, a indiqué Moussa Diaw, spécialiste politique, ce samedi.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Décembre 2019 à 13:23 | | 1 commentaire(s)|

« C’est le signe d’un malaise profond devant le partage du gâteau et les tiraillements de la majorité sur fond de déballage et d’accusations de détournement. Le gouvernement a intérêt à bien analyser le message et à régir rapidement pour y apporter une réponse », a déclaré le professeur de Sciences politiques sur la RFM.

