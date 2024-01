Mobilisation des recettes : La Dgid a fait près de 2 300 milliards de recettes en 2023, selon Mamadou M. Ba

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

«Ainsi, au titre de l’année écoulée (2023), la Dgid a provisoirement réalisé des recettes brutes de près de 2 300 milliards. Ce qui traduit une progression des recettes d’environ 161 milliards, soit +8% », a révélé M. Ba.Il a rappelé qu’en 1992, les recettes recouvrées par la Dgid se chiffraient à 84,1 milliards pour des recettes budgétaires de 293,4 milliards. En 2000, a-t-il précisé, les recettes recouvrées par la Dgid sont ressorties à 236,6 milliards pour des recettes budgétaires de 562,2 milliards.



Le ministre des finances juge cependant important de rappeler que cette situation est antérieure au transfert, à la Dgid, du recouvrement des impôts directs d’Etat qui était auparavant de la compétence de la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor (Dgcpt).



«Ce transfert a eu lieu en 2009. Cette progression soutenue des recettes qui, faut-il le rappeler, est supérieure au taux de croissance du PIB projeté sur la même période à 4,2%, est dûe notamment à une bonne tenue des lignes impôts directs et taxes sur biens et services avec des glissements positifs respectifs de 81,9 milliards (8,3%) et 49,2 milliards (5,6%) », a fait savoir le patron des Finances. Mamadou Moustapha Ba de souligner la contribution significative des entreprises du secteur minier, en phase d’exploitation, avec un impôt sur les sociétés recouvrées de 60 milliards, soit environ 17% du total enregistré sur cette ligne. Il a salué également les résultats encourageants enregistrés par l’Administration fiscale en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales avec des recouvrements cumulés de 245 milliards de recettes, en principal et en amende.



Au plan foncier, il a affirmé que des avancées notables ont été enregistrées particulièrement dans le cadre des opérations de régulation massive. Il en est ainsi de : l’opération « Sama Keuyitou Keur » à Mbour, avec plus de 3 500 baux déjà signés grâce à une délégation de signature que j’ai accordée au Directeur général et au Coordonnateur ; l’opération de régularisation des assiettes foncières de Apecsy 1, 2, 3 et Apecsy écologie exécutée par la Dgid conformément à ses instructions.



Adou Faye







Source : Le ministre des Finances et du Budget a présidé ce 25 janvier 2024 à la rentrée fiscale de la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid). Une occasion pour Mamadou Moustapha Ba de saluer les performances de la Dgid dans la mobilisation des ressources budgétaires.Source : https://www.lejecos.com/Mobilisation-des-recettes-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook