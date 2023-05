Mobilisation des ressources fiscales, maitrise des dépenses publiques : Le Fmi exprime sa satisfaction pour les résultats obtenus par le Mali

Après avoir présenté au ministre l’agenda de sa mission, ajoute la même source, Madame Wenjie Chen a souligné l'engagement et les efforts durables déployés par les autorités maliennes pour assurer une croissance économique et un développement inclusif à travers la bonne tenue du cadre macroéconomique et la poursuite des réformes structurantes.



«La Cheffe de mission pour le Mali a exprimé la satisfaction du Fmi des résultats obtenus issus des travaux de surveillance au titre de l’article 4, notamment la mobilisation des ressources fiscales et la maîtrise des dépenses publiques, en dépit des contraintes réelles que le pays connaît (embargo, conjoncture internationale, situation sécuritaire… Etc) », lit-on dans le document.



En effet, informe le communiqué, l’économie malienne demeure résiliente avec un taux de croissance économique de 3 % en 2021 et de 3,7 % en 2022. Les perspectives restent positives et la croissance du Pib réel est projetée à 5,1 % en 2023 et à 5 % 2024.



Le ministre de l’Économie et des Finances s’est réjoui de la bonne qualité de la coopération entre le Mali et le Fmi, qui se manifeste à travers des échanges réguliers et des partages d’expériences. Une coopération qui se matérialise aussi par l’assistance technique apportée par le Fmi, dans le cadre des réformes structurantes initiées par le ministère de l’Économie et des Finances.



Les orientations des plus hautes autorités du Mali en matière de politique économique, financière et budgétaire ont été portées à l’attention de la délégation du Fmi et il a réaffirmé leurs volontés à respecter tous leurs engagements dans le respect des choix et des intérêts du Mali et de sa population.



Cette mission se poursuit par des rencontres entre la cheffe de mission pour le Mali Madame Wenjie Chen avec d’autres partenaires au développement, les responsables de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers au Mali et les acteurs du secteur privé.



