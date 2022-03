Mobilisation en perspective des élections législatives : L’appel de la LD/Debout aux jeunes… La Ligue Démocratique Debout (Ld/Debout) sonne la mobilisation des jeunes du pays en perspective des élections législatives. Le Secrétariat exécutif national (SEN) réuni en session ordinaire rappelle que, malgré les tentatives de distraction autour de projets aberrants tels que le stade Abdoulaye Wade ou le Ter, le peuple sénégalais n’oublie pas et n’oubliera pas que l’étendue de ses malheurs a pour origines cette absence de réformes sérieuses au niveau institutionnel, économique et social, et la mal gouvernance du pays.

Dans ce sillage, le Sen de la Ld-Debout invite les jeunes à rester vigilants, à se mobiliser, s’inscrire et faire inscrire sur les listes électorales en perspective des prochaines élections législatives, pour l’avènement d’une véritable Assemblée nationale qui orientera les ressources du pays vers les priorités du peuple.



Par ailleurs, ces jallarbistes ont renouvelé leurs prières pour les martyrs des évènements de mars 2021 et leur soutien total à leurs familles qui attendent toujours que justice soit faite.



Pour la LD/Debout, l’absence d’une bonne justice qui a été à l’origine de cette crise continue d’être le principal marqueur de la gouvernance du Président Macky Sall.



Évoquant la journée de la Femme, les jallarbistes expriment leur solidarité à l’égard de toutes les femmes du Sénégal et d’Afrique qui subissent de manière disproportionnée les conséquences de la mal gouvernance. Ils invitent leurs camarades (femmes) de parti à renforcer leur engagement politique pour une plus grande place dans le leadership du Parti, aussi bien au niveau local que national, et une plus grande contribution à leur combat commun pour la transformation sociale.

