Mobilisation massive des recettes fiscales : La Dgid peaufine son arsenal de services

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2024

M. Diagne a présenté en ce sens, le Programme de rénovation et d’extension des services des impôts et des domaines (Presid) qui, selon lui, vient en soutien au Plan Yaatal qui ambitionne d’étendre davantage l’assiette fiscale.



Selon lui, le Presid permet une meilleure opérationnalisation du plan Yaatal en procédant à la rénovation des services existants de la Dgid afin de « garantir la performance attendue de ces services-là ». Il s’agit également « d’étendre les services de sorte que la Dgid soit là où il n’est pas encore d’où la départementalisation progressive de nos services ».



Cette politique d’extension du réseau de la Dgid ne consiste pas seulement à bâtir une infrastructure physique mais il s’agit également de construire une infrastructure digitale.



Cela se traduit, d’après le Abdoulaye Diagne, par la mise en œuvre d’une stratégie de digitalisation au niveau fiscal qui va permettre de mieux sécuriser les recettes et de garantir une qualité de service.



Au niveau du bloc foncier, explique-t-il, on aura essentiellement le Système de gestion du foncier (Sgf) qui va permettre aussi de sécuriser tout ce qu’il y a comme foncier et de garantir une qualité de service aussi.



Parlant des résultats obtenus, il a fait valoir que l’année 2023 est celle de consolidation d’une dynamique de performance parce que la Dgid a enregistré, de façon continue, la progression de ses recettes.



« Actuellement, nous avons des recettes brutes provisoires qui tournent autour de 2300 milliards de francs Cfa avec un taux d’atteinte d’objectif très appréciable de plus de 94%, en dépit des changements de croissance du Pib (4,2% en 2023) et du report du first gas et du first oil », s’est réjoui le Directeur général de la Dgid.



Dans la même perspective de performance, il a souligné qu’il y a une forte progression des recettes brutes comparées à celles de l’année 2022 avec un glissement positif de plus de 160 milliards de francs Cfa en valeur absolue et 8% en valeur relative.



A l’en croire, il y a eu des résultats encourageants en matière de contrôle fiscale avec 245 milliards de francs Cfa recouvrés dont une partie est issue des amendes contre la fraude fiscale.



Selon lui, il a été également constaté une forte évolution du nombre de contribuables qui s’établit à 25124 pour un objectif de 25000 contribuables, soit plus de 15%



Pour 2024, le directeur général des impôts et des domaines indique que l’objectif est de mobiliser plus de 2700 milliards de francs Cfa en cohérence avec le taux de croissance du Pib qui est projeté à 9,2%.



Bassirou MBAYE







Source : La Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) a organisé, comme à l'accoutumée, l'édition 2024 de sa rentrée fiscale ce jeudi 25 janvier à Dakar. L'occasion a été saisie par son directeur Abdoulaye Diagne pour parler de leur stratégie de mobilisation des recettes après avoir passé en revue les résultats de 2023.

