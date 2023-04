Mobilité dans l’arène politique : Les précisions de Pastef sur la transhumance de Maguette Diouf Sarr Le ralliement de Maguette Diouf Sarr à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), avait défrayé la chronique le week-end. Lors de son face-à-face avec la presse, elle avait déclaré être responsable de Pastef et 1ère adjoint au maire de Keur Massar nord. Mais la réaction de Pastef de Keur Massar n’a pas tardé.

Selon la vice-présidente des femmes du parti d'Ousmane Sonko à Keur Massar, Maguette Diouf Sarr n’est pas membre de Pastef, car la responsable des femmes du département se nomme Ramatoulaye Ndong.



A l’en croire, la nouvelle apériste était militante de la plateforme «Avenir Senegaal Bi Nu Bëgg » de Cheikh Tidiane Dièye. A en croire Mbène Faye qui a saisi Dakaractu, Maguette Diouf Sarr n’est non plus la 1ère adjointe, plutôt la 9e adjointe au maire de Keur Massar nord.



La vice-présidente des femmes de Pastef à Keur Massar, a déclaré hier devant la presse ‘’ que les leaders de Benno Bokk Yakaar qui ont approché Maguette Diouf Sarr, sachent qu’ils n’ont pas pris un gros poisson ! ’’.













