Mobilité urbaine : Le Cetud prépare son déploiement à Thiès Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juillet 2023

Jusque-là circonscrites à Dakar, les missions et activités du Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) vont désormais s’étendre à Thiès. Pour préparer ce déploiement, un Comité régional de développement (Crd) s’est tenu lundi dans cette ville. Depuis la loi n° 2022-05 du 15 avril 2022, le Cetud ne signifie plus Conseil exécutif des […] Jusque-là circonscrites à Dakar, les missions et activités du Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud) vont désormais s’étendre à Thiès. Pour préparer ce déploiement, un Comité régional de développement (Crd) s’est tenu lundi dans cette ville. Depuis la loi n° 2022-05 du 15 avril 2022, le Cetud ne signifie plus Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, mais Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud). Le « D » de Dakar étant devenu « Durables ». Ce changement sémantique n’est pas anodin. Il reflète l’évolution des missions de cette structure sur le plan institutionnel et géographique. Ainsi, sur le plan spatial, le périmètre du Cetud s’étend désormais à la région de Thiès, dans l’optique d’accompagner le développement de l’espace Dakar-Mbour-Thiès et d’assurer également la prise en charge de la desserte des grandes plateformes multimodales, notamment l’aéroport international Blaise Diagne, les Zones économiques spéciales et les Pôles urbains. Cependant, le déploiement dans la ville de Thiès doit obéir à quelques préalables. C’est dans ce cadre qu’il s’y est tenu, hier, sous la présidence du Gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, un Comité régional de développement (Crd) d’information et d’échanges avec l’ensemble des parties prenantes sur les modalités de ce déploiement. L’idée est de discuter du contexte de la mobilité de la région, des réalisations importantes, du cadre de gouvernance et d’amorcer la dynamisation de ses futures interventions. Selon le Directeur général du Cetud, Dr Thierno Birahim Aw, cité dans le communiqué de presse, « la région de Thiès fait aussi face à de multiples défis liés notamment à une forte croissance démographique et urbaine qu’il convient d’accompagner à travers une stratégie de mobilité ambitieuse et promouvant des systèmes de transport efficaces, sûrs, inclusifs et respectueux de l’environnement. Dans cette perspective, il sera nécessaire de travailler à une bonne articulation avec le Plan national d’aménagement et de développement territorial (Pnadt) et les Plans locaux d’urbanisme ». Pour expliquer la pertinence de l’élargissement des activités du Cetud à Thiès, le document de presse souligne que cette région est marquée par une urbanisation rapide, avec une prévision de doublement de la population entre 2015 et 2040, passant de 1,9 million à 4 millions d’habitants. Cette croissance urbaine rapide entraîne des défis en termes de desserte des personnes en raison d’un déficit de l’offre de transport. Une étude du Cetud sur la mobilité des villes secondaires, y compris Thiès, réalisée entre 2021 et 2022, a identifié diverses problématiques à résoudre, particulièrement l’absence d’aménagements piétons, une forte dépendance aux motocyclettes pour le transport de personnes, un système de transport collectif peu structuré, une gouvernance de la mobilité peu claire, des aménagements de transport insuffisants, des problèmes de circulation et de stationnement ainsi qu’un manque d’organisation de la logistique urbaine. Pour faire face à ces enjeux, le Cetud a entrepris plusieurs initiatives dans la région de Thiès. Tout d’abord, une première réalisation consistait au renouvellement du parc de véhicules de transport en commun, spécialement les « cars rapides » et les « Ndiaga Ndiaye », par des minibus neufs moins polluants. Environ 150 véhicules ont été remplacés dans la région, dont 91 à Thiès, 43 à Mbour et 15 à Tivaouane. Ensuite, le Cetud a élaboré un plan de circulation pour la ville de Thiès visant à améliorer la signalisation horizontale et verticale ainsi qu’à créer des zones d’apaisement de la circulation autour des établissements scolaires. Enfin, un Plan de mobilité urbaine durable (Pmud) a été développé pour l’agglomération de Mbour, sous la supervision du Programme de modernisation des villes (Promovilles). Un investissement total de 50 milliards de FCfa est proposé et phasé sur les 15 ans à venir. En perspective, un programme d’investissement dans le secteur du transport urbain pour la région de Thiès est prévu surtout avec l’élaboration d’un plan de mobilité urbaine durable pour la ville éponyme et la mise en œuvre d’un « Programme d’amélioration de la mobilité urbaine dans les villes du Sénégal » qui a pour objectifs de mettre en place un schéma de gouvernance, de développer et de moderniser les infrastructures et services de transport dans les métropoles et les villes secondaires. Elhadji Ibrahima THIAM



Source : https://lesoleil.sn/mobilite-urbaine-le-cetud-prep...

