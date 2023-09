Modernisation de Tivaouane, santé, eau, assainissement : Des investissements colossaux réalisés par le gouvernement

L’un des investissements du gouvernement dans cette ville chef lieu de département, est le Programme spécial de modernisation des villes religieuses. Selon un document du « Bureau d’information gouvernemental (Big) à travers ce programme, Tivaouane a bénéficié d’un investissement de 2,8 milliards FCfa.



Ce qui a permis de renforcer sensiblement la capacité d’accueil de la ville de Tivaouane avec notamment le Complexe « Serigne El Hadj Malick Sy » d’un coût de 2,8 milliards de FCFA avec 2 salles de conférence (une de 3000 places et une autre de 520 places) ; une salle de banquet d’une capacité de 300 places ; 18 logements dont 2 suites présidentielles ; l’aménagement de l’esplanade de la mosquée Seydi Ababacar Sy.



Le Big de relever également l’extension du réseau électrique à 200 millions de FCfa.



Dans le secteur de la santé, il y a la construction en mode fast-track de l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy. «En effet, l’infrastructure d’un coût de 46 milliards FCfa sera livrée en décembre 2023, soit un peu plus d’un an après la pose de la première pierre effectuée le 25 juin 2022 », renseigne le Big.

Par ailleurs, ajoute la même source, 500 millions FCfa sont mobilisés pour le compte de l’extension, la réhabilitation et le relèvement du plateau de l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy.



Le secteur de l’eau et de l’assainissement n’est pas en reste avec plusieurs réalisations qui sont à l’actif du Gouvernement. «Pas moins de 4,339 milliards FCFA ont été investis dans le domaine de l’assainissement, dans le cadre du Projet pour l’amélioration du cadre de vie initié par le Chef de l’Etat dans 10 villes.



D’importants ouvrages d’assainissement collectif des eaux usées sont pris en charge pour les habitants de plusieurs quartiers comme Escale, Ndoute, El Hadji Malick SY, Médina, Keur Matar, Ndiandakhoum, Dialo, Kouli, Lamsar, Tivaouane Oulof », lit-on dans le document. En outre, en 2023, l’Etat du Sénégal, à travers la Sones, a investi environ 04 milliards FCfa pour améliorer l’alimentation en eau potable de Tivaouane.



Parmi les réalisations effectuées figurent un château d’eau d’une capacité de 2000 m3 sur 25 m, la construction et l’équipement de 3 nouveaux forages avec un apport de 8000 m3/jour, la réalisation d’un réseau structurant de 12 000 ml (12 kilomètres), etc.

Dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (Rse, la Sones a également réalisé, à l’intérieur de la grande mosquée, un forage de 150 m3/H d’un coût de 200.000.000 FCFA TTC. La mise en service de ces ouvrages permettra de densifier l’approvisionnement en eau dans la ville de Tivaouane avec une offre additionnelle de pas moins de 11 000 m3.



Au titre du renforcement spécial du dispositif du Gamou dans les domaines de l’eau et de l’assainissement : 10 kilomètres d’extension de réseau et 2.000 branchements sociaux ont été réalisés. A cela s’ajoutent la réouverture de 350 points d’eau de rue et le raccordement de 1000 sites d’hébergement.

Adou FAYE

Tivaouane, principal foyer religieux du pays, a bénéficié ces dernières années d’importants investissements de la part du gouvernement. A la veille du Maouloud, le président Macky Sall s’est rendu ce 25 septembre de la ville sainte.Source : https://www.lejecos.com/Modernisation-de-Tivaouane...