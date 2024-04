Modernisation de l'enseignement supérieur et relance des universités

La situation académique et sociale des universités du Sénégal, a été abordée lors du Conseil des Ministres, avec un appel à un suivi soutenu et à une relance des activités académiques.



Le Ministre de l'Enseignement supérieur a été chargé de proposer un plan de relance, démontrant ainsi l'importance accordée à l'éducation et à la formation dans le développement du pays.