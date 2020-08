Modernisation des CADL: Oumar Guèye entame une tournée dans les centres d’appui au développement local

Le ministre Oumar Guèye accompagné du préfet de Rufisque, du sous- préfet de Bambilor, du maire Gorgui Ciss, de l’honorable député maire Ndiagne Diop, Directeur Général de l’ AGETIP ainsi que de nombreux experts en décentralisation et des chefs de service de son ministère, a effectué, ce vendredi 14 août 2020, une visite dans les Centres d’appui au développement local de Rufisque et de Bambilor.



Sur place, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye s’est engagé à prendre à bras-le-corps, la question de la modernisation de l’administration locale.



« Sur instruction du chef de l’Etat, nous allons prendre à bras-le-corps, la modernisation de notre administration locale. Tous les agents seront dans de très bonnes conditions. C’est à partir de ce moment, que nous pouvons leur demander de donner le meilleur d’eux-mêmes », a-t-il assuré.



Le ministre a dit avoir reçu des instructions du chef de l’Etat de redynamiser et de moderniser les 171 Centres d’appui au développement local (CADL) du Sénégal.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, a fortement salué la qualité du travail abattu par l’administration locale et promis de travailler à mettre les 171 CADL du pays, dans de bonnes conditions de travail.



Oumar Guèye a en outre assuré que son département est tenu de faire en sorte qu’on ait aussi une bonne gouvernance locale.



« C’est un choix, une option du président de la République, Macky Sall avec comme postulat, organiser le Sénégal en Collectivités territoriales viables, compétitives et porteuses de développement durable »,a-t-il souligné.



Le ministre a soutenu que cette ambition ne peut se faire que si nous avons de Collectivités territoriales fortes, des communes fortes, des départements forts et également des services déconcentrés forts.



« Le président de la République tient à ce qu’on ait une très bonne administration. Et nous l’avons. Nous avons de très bons gouverneurs, de très bons préfets, et de très bons sous-préfets », a souligné M. Guèye.



« Mais pour que cela soit opérationnel au niveau de la base, il faut que les services déconcentrés des ministères soient dans de très bonnes conditions », a relevé le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.



Le ministre sera, ce lundi 17 août 2020 , à l’intérieur du pays. Il va se rendre à Fatick et Thies pour y visiter les CADL.







