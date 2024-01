Modibo Mao Makalou, Economiste malien: « Le Mali est l'une des forces montantes du développement de l'Afrique de l’Ouest »

Le Mali a rendu efficace l’exploitation de ses ressources minières, dont l’or, qui le place au troisième rang des producteurs africains. Avec le nouveau code minier, la part de l’Etat et des privés a été revue à la hausse, mais cela doit être effectif sur terrain pour que la population puisse ressentir les effets, selon l’économiste malien Modibo Mao Makalou. En ce qui concerne le secteur agricole, Modibo estime que le Mali dispose de beaucoup de filières porteuses qu’il faudra bien exploiter. Il salue la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) qui va renforcer la sécurité et la défense dans la sous-région et s’étendre vers une intégration économique et monétaire.