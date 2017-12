Modou Lô sur l’état de forme du Zorro : « Yekini Jr s’est bien entraîné, il a de l’espoir » Modou Lô s’est prononcé sur l’état de forme de Yekini Jr qui doit affronter Tapha Tine le 1er janvier prochain. Le Roc des Parcelles assainies affirme dans le journal "Sunulamb" que son ami s’est bien entraîné et, est prêt pour le combat.

Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

« Quand on va au front, on ne dévoile pas ses mutations ou ses armes. Mais ce que je peux vous assurer, c’est ce que Yekini Jr s’est bien entraîné. Parcelles assainies et Grand Medine font un. Nous rendons grâce à Dieu d’être parvenus à nous unir. Aujourd’hui, nous sommes ensemble. Cela a toujours été notre objectif de tout partager ensemble. Là, on est bien. On se soutient mutuellement ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook