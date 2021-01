Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Modou Mamoune Samb, PCA de SOCABEG: Entrepreneur atypique, modèle et référence avec ses plans d’aménagement et de viabilisation très attractifs Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Janvier 2021 à 09:00 | | 0 commentaire(s)| Des entrepreneurs sénégalais proposent régulièrement des terrains viabilisés ou à viabiliser et des bâtiments à vendre aux populations. Constat, ces derniers, très prolixes dans la quête de clientèle à ferrer ne respectent pas souvent les termes de leurs contrats. Ce badinage infernal n’est pas l’affaire de l’entrepreneur, Modou Mamoune Samb. Assez atypique et spécifique dans son domaine d’intervention, il est connu à travers son travail bien fait, son sérieux et son engagement à respecter ses contrats.

La nécessité de disposer d’un toit hante le sommeil de beaucoup de Sénégalais. Ces derniers, conscients de l’importance d’un toit se donnent de la peine pour en acquérir dans différentes localités du pays. Face à cette quête de dortoir, certains se voient vendre une illusion. Après acquisition de terrain sur certains sites, ils se retrouvent dans un cadre inapproprié et non adapté à leurs aspirations. Souvent la viabilisation et le confort récréatif et autres…font défaut. Parce que tout simplement, des entrepreneurs véreux, insouciants et non exigeants, profitent de la méconnaissance de la clientèle pour proposer des terrains, dont la viabilisation et l’aménagement ne sont pas aux normes.



Mais, de bons entrepreneurs se démarquent de ces sortes d’offres qui semblent proche d’une opération d’arnaque. Dans cette catégorie, figure l’entrepreneur Modou Mamoune Samb, très dynamique et rigoureux dans le respect des normes de viabilisation et d’aménagement d’espaces d’habitat. Modou Mamoune Samb, offrant en permanence des services de qualité a été reconnu d’une honnêteté et d’un sérieux indéfectibles qu’il refuse de troquer avec n’importe quoi.



Ainsi, découvre-t-on, des travaux d’envergures sont l’œuvre de cet homme sur l’étendue du territoire national. Le sieur Modou Mamoune Samb reste un modèle et une référence dans ses plans d’aménagement proposés à sa clientèle. Plus que le plan de masse exposé, l’achèvement de ses projets donne entière satisfaction avec un aménagement et une viabilisation très attractive. Alors qu’ailleurs, quand tout sera fini, les acquéreurs constatent des irrégularités et des incohérences multiformes qui les découragent.



Heureusement, Modou Mamoune Samb, très réfléchi et amoureux du travail bien fait est là, pour matérialiser un cadre adapté aux aspirations et attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante. Ledit entrepreneur, soucieux du mieux-être de sa clientèle se singularise dans sa démarche et méthode de travail. Ses services sont offerts avec générosité et beaucoup de rigueur. La viabilisation des espaces vitaux reste son domaine. Mamoune offre des cadres de vie spacieux, très convoités et courus d’une certaine clientèle qui sait faire des choix d’un cadre vie agréable à vivre.



En illustration… des réalisations portant ses empreintes émergent du flot des entrepreneurs, proposant des espaces viabilisés aux populations. Situé à la pointe ouest du continent africain, rafraîchi par les doux alizés marins, "Almadies" devient le nouveau quartier chic, branché et résidentiel de la capitale sénégalaise, avec ses ambassades, ses grands hôtels, ses grandes écoles et ses centres commerciaux.



Sur plus de 23 ha de terrain, à deux pas du monument de la renaissance africaine, SOCABEG y aménage un lotissement de plus de 500 parcelles de terrain à bâtir sur des superficies de 200 à 500 m2. La durée de viabilisation est estimée à 12 mois avec les prestations ci-dessous. Électrification (réseau enterré), adduction eau potable, assainissement (eaux usées et eaux pluviales), voiries bitumées. Et, précise-t-on, les conditions de vente et d’achat se font par VEFA.



L’entrepreneur Modou Mamoune Samb, maîtrisant les rouages de son métier, se distingue de par son ingéniosité et de sa fertilité d’esprit. L’offre d’un cadre de vie approprié, conforme aux standards et aux nouvelles réalités de viabilisation de terrain reste son affaire.



A retenir que la SOCABEG est une entreprise sénégalaise de promotion immobilière et de btp, leader dans la réalisation de logement social au Sénégal. Société anonyme au capital de 1 milliard de francs CFA. Créée en 1986, la SOCABEG a pour volonté d’améliorer le cadre de vie des Sénégalais en leur proposant des programmes immobiliers innovants de qualité à un prix attractif et adapté. Son ambition a toujours été d’allier construction de qualité et coût accessible.



Désireuse de se trouver à la pointe des techniques de construction les plus modernes et à coûts réduits, SOCABEG s’est engagé dans un partenariat avec GEOPLAST®️ qui lui a apporté des solutions innovantes, tant pour les fondations, les coffrages pour murs et poteaux, que les dalles en béton armé. Pour aller toujours plus loin dans l’innovation et réduire les délais de constructions, SOCABEG a investi massivement dans des équipements de pointe lui permettant le passage du fibrociment vers la dalle en béton.



Et, pour ses clients, les différents programmes proposent des solutions de logement destinés aux Fonctionnaires de tous niveaux, aux Acteurs du secteur informel, aux Sénégalais de la diaspora, aux Groupements de coopératives, à l’Etat dans le cadre de grands projets, liés à l’Habitat.



En résumé, la SOCABEG répond aux besoins et attentes de ses clients en leur proposant des programmes adaptés à leur demande. Chaque projet est pensé et déployé de façon réactive afin de donner totale satisfaction au client.



Il est en retraite , et c'est ses frères qui gèrent la boite ...















