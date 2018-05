Mody Niang: “Ismaïla Madior Fall m'a profondément déçu, il a déçu beaucoup de Sénégalais”

En troquant sa toge d’enseignant émérite contre un poste dans le gouvernement du régime de Macky Sall, Ismaïla Madior Fall a en tout cas perdu beaucoup d’admirateurs. Et parmi eux, Mody Niang connu pour sa plume acerbe contre le régime Wade. « Il (Ismaïla Madior Fall) m’a profondément déçu, il a déçu beaucoup de Sénégalais.



C’est un garçon pour qui j’avais beaucoup de respect, un garçon pour qui j’avais beaucoup d’admiration. C’est normal parce que c’est un professeur émérite du droit constitutionnel, respecté par les étudiants, bénéficiant d’un grand prestige et même en dehors du Sénégal », dit-il, le cœur brisé dans un entretien à Walfadjiri.



L’inspecteur de l'Enseignement à la retraite confie qu’il consultait le Pr Ismaïla Madior Fall quand il devait aborder dans ses Tribunes des sujets d’ordre juridique. M. Niang déclare ne plus reconnaître ce conseiller qu’il adulait tant , car pour lui, « les positions qu’il défend aujourd’hui avec véhémence, sont le contraire de toutes les positions qu’il défendait avant de devenir le conseiller spécial de Macky Sall, puis son Garde des sceaux, puis le ministre de la Justice. Il s’est renié comme Macky Sall s’est renié, comme Maitre Wade s’est renié », argue-t-il.













Rokhaya Thiane (stagiaire)