Mohamed Cissé inhumé ce dimanche à Médina Baye : sa mère et de sa sœur venues des USA, assistent aux funérailles Bassirou Cissé, plus connu sous le nom de Mohammed Cissé, décédé à la suite d’une agression dans la nuit du mardi au mercredi, à Kaolack, sera inhumé ce dimanche à 17 h, à Médina Baye, selon la RFM. Sa mère et sa sœur venues des Etats-Unis assisteront aux funérailles. Abdou Aziz Cissé, son père, blessé au cours de cette agression dans le domicile familial est toujours retenu à l’hôpital.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Janvier 2020 à 07:37 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos