Moise Sarr, DES, dément fermement : « Il n’y a aucun deal entre l’Etat et l’Espagne pour des rapatriements » Intervenant au cours de la première conférence de presse bimensuelle désormais instaurée, Moise Sarr le Directeur des Sénégalais de l’extérieur a démenti formellement une quelconque convention signée entre le Sénégal et l’Espagne pour le rapatriement de nos compatriotes

En clair selon la réponse de Moise Sarr le Directeur des Sénégalais de l’extérieur est : qu’il n’y a aucun deal entre l’Etat et l’Espagne pour des rapatriements.



Même s’il n’a pas été directement interpellé sur la question, le Directeur des Sénégalais de l’extérieur a fermement annoncé qu’il n’y a aucune signature de convention pour le rapatriement de nos compatriotes établis en Espagne.



Au contraire a-t-il tenu à rassurer, la Convention de sécurité sociale signée est tout bénéfice pour les Sénégalais d’Espagne. Jugée généreuses, ces conventions vont permettre de régler leurs nombreuses sollicitations comme la levée de clause résidence, qui va leur permettre l’accès aux prestations sociales après un retour au Sénégal, plus clairement « Percevoir la pension de retraite de la même manière qu’un Espagnol résident dans son pays »



Et reconnaissant leur polygamie, la pension en cas de décès sera également répartie aux épouses.



Pour ce qui est de la réinsertion, l’Etat a bâti aussi un Programme dénommé « gouvernance ambition et développement » pour accompagner partout au Sénégal les jeunes et aider à leur l’insertion des sénégalais de retour. Et même en ce sens du matériel d’équipement sera bientôt reçu



