Momar Ndao: « Les boulangers ne respectent pas les Sénégalais »

Vendredi 19 Avril 2019

Les raisons évoquées par les boulangers pour aller en grève sont battues en brèche par le président de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) a noté Kritik. "Le prix du pain a été fixé. Celui du gas-oil a baissé. L’électricité a baissé de 10%. Le prix du sac de farine est inférieur à celui auquel il était fixé au moment où on fixait le prix du pain. Si on devait revoir le prix du pain, on devrait baisser », a répliqué Momar Ndao. Une situation qui le pousse à déclarer que "les boulangers ne respectent pas les Sénégalais".



A l'en croire, il n'existe pas une grande modification qui nécessite une hausse du prix du pain. Au contraire, insiste Momar Ndao, le prix devait "être revu à la baisse puisqu’il y a la baisse de l’électricité et celle du prix du gas-oil et toutes ces baisses n’ont pas été répercutées".



