Momo Wade ou le grand nomade des animateurs : Il quitte la Dtv pour Sentv !

Momo Wade, fils du renommé Dj Prince, suivant placidement les pas de ses aïeuls, s’en va pour une nouvelle aventure vers un organe de presse qui n’est autre que la Sentv de Bougane Guèye Dani. Mais là-bas, les enjeux et les défis sont nombreux.



Challenge

La Sentv, à coup sûr, pour sauver les meubles, suite aux vagues de départs qui avaient chahuté ses rangs, a recruté Momo Wade qui devra animer, selon notre source, à la télé comme à la radio. L’attente est lourde, mais le défi est relevable, car le talent est là.



Aussi devra-t-il être à la hauteur, d’autant que ses rivaux des autres stations font le trop plein et ont fini de se hisser au summum de leur art. La concurrence est rude. Il a donc été recruté pour hisser haut la barre.



Momo, un vrai nomade

Mais ce nouveau départ, ajouté aux autres dans un court laps de temps, fait de Momo Wade, en aucun doute, l’oiseau migrateur des animateurs de sa génération. Nous espérons et prions que cette fois-ci, la Sentv saura bien profiter de lui et le gardera longtemps encore.









SENEGO