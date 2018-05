Mondial 2018 : Aliou Cissé choisit 24 "Lions" !

A l’exception de Sadio Mané, concerné par la finale de la Ligue des Champions le 26 mai, les heureux élus se retrouveront à partir de dimanche à l’hotel Rinho de Saly, pour le début du stage de préparation comprenant trois matches amicaux, contre le Luxembourg le 31 mai, la Croatie le 8 juin et la Corée du Sud le 11 juin.



Mais avant d’en arriver là, Aliou Cissé dévoilera une liste de 24 joueurs. Il fera face à la presse pour commenter ses choix. Comme nous l’indiquions récemment, différents combinaisons étaient étudiées. C’est vrai qu’en un moment, il était question d’élargir le groupe pour amener des réservistes en stage afin que le sélectionneur ne soit pas contraint de faire appel à certains en cas d’urgence.



Mais, après concertation avec les fédéraux, il a été finalement convenu d’une liste de 24 joueurs au plus. C’est-à-dire, les 23 plus 1 réserviste. Cela permettra au groupe de travailler dans la plus grande sérénité et d’éviter la psychose auprès des joueurs.



Aliou Cissé a été obligé de prendre des décisions fortes pour permettre à son équipe de garder son équilibre.











