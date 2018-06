Mondial 2018: El Hadj Ousseynou Diouf juge la sortie des "Lions" contre la Pologne

Pour une fois El Hadji Diouf se dit satisfait de la prestation des « Lions », après leur match contre la Pologne (2-1). L’ancien attaquant de l’équipe nationale qui a l’habitude de critiquer le système de jeu d’Aliou Cissé (son collègue de 2002), pense qu’« on a assisté à un vrai match », mardi dernier et « d’un bon niveau d’une Coupe du monde où le Sénégal a joué sans complexe devant son adversaire ».



«Ce qui m’a le plus satisfait dans cette partie, s’extasie-t-il, c’est la maîtrise du sujet par les "Lions". Ils ont notamment abordé la partie sans se faire aucune pression, malgré le fait que ce soit leur première en Coupe du Monde dans un stade bien rempli, avec toute la pression qui a envahi l’environnement. Ça, c’est un bon état d’esprit à magnifier ».



Cependant, malgré cette belle prestation, l’ancien international pense que le Sénégal doit encore revoir leur jeu. « Que ce soit sur le plan technique ou tactique, il y a encore des amélioration à apporter dans le jeu des "Lions". Dans quel sens et dans quel secteur de jeu ? J’ai dit dans le jeu. Autrement dit dans la production. Parce qu’à la base, le football n’est rien d’autre qu’une production de spectacle. Alors, ce n’est pas du vent qu’on propose, mais un produit qui doit être apprécié par les spectateurs. C’est cette production de spectacle qui manque encore dans le jeu des "Lions" », conseille-t-il dans un entretien avec Walf Quotidien.