Mondial-2018 : Fortunes diverses pour les adversaires du Sénégal en amical FIFA

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Mars 2018

Adversaires du Sénégal au premier tour du prochain Mondial, la Colombie, la Pologne et le Japon ont livré des matches amicaux cette semaine. Avec des fortunes diverses.

LA POLOGNE. Le Nigeria a dominé la Pologne de Levandowski. Un but de Victor Moses (pénalty) a suffi au bonheur des Super Eagles. Malgré ce revers, les Polonais ont montré du jeu.

LE JAPON. Ce n’est pas avec son match amical contre le Mali, ce vendredi, que le Japon va changer l’opinion des spécialistes (Grégoire Margotton de Tf1, par exemple) qui le placent «en dessous» des autres équipes de la poule H du Mondial-2018. Les Nippons ont fait match nul (1-1) contre les Aigles. Et ont dû attendre la dernière minute du temps règlementaire pour revenir à hauteur du voisin du Sénégal.

LA COLOMBIE. La France l’a appris à ses dépens, il faudra compter avec la Colombie au Mondial-2018. Ce vendredi, les Cafeteros ont dominé (2-3) les Bleus au Stade de France, après avoir été menés 2-0. Ça donne une idée de l’opposition qui attend les Lions au mois de juin en Russie.

Chamsidine SANÉ (Seneweb)



