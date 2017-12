Mondial 2018 - Kara opéré du genou : Djilobodji, une alternative pour Cissé Il fait office de titulaire indiscutable à Dijon (L1 française). Papy Djilobodji pourrait être une bonne alternative au poste de défenseur central pour les prochains matchs amicaux du mois de mars, surtout que Kara Mbodj s'est fait opérer du genou et sera absent pour deux mois au minimum.

« Djilo » en pôle

A moins qu’Aliou Cissé ne reste inflexible sur sa position, Djilobodji peut prétendre à un retour en équipe nationale au mois de mars, coïncidant avec les matchs amicaux. Le joueur fait partie des Sénégalais les plus compétitifs d’Europe. Avec l’opération du genou subie par Kara Mbodj, le rendant indisponible pour 2 mois au minimum, Cissé pourrait alors faire appel à lui. Il attend une convocation avec les "Lions" depuis deux ans.



« Djilo » ne se décourage pas. « On ne sait jamais. Je travaille dur en club, espérant rejouer avec la sélection de mon pays. Il y a eu un petit problème entre le sélectionneur national et moi, mais je suis sûr que cela va se régler », lançait l’ancien joueur de Chelsea. « Djilobodji de retour à la compétition, c’est très bien… son retour en équipe nationale dépend de lui, pas de moi », disait le sélectionneur national du Sénégal. Une phrase qui a tout son sens.



Djilobodji s’est donné les moyens de redevenir compétitif en acceptant de rejoindre Dijon, un club moins huppé pour se relancer. Qu’importe, les gens qui riront sous cape, il a retrouvé ce qu’il voulait : la compétition. Il s’est vite imposé comme la tour de contrôle de l’équipe dijonnaise.









