Mondial 2018: La Croatie, "pire" finaliste de l’histoire

Depuis l’instauration du classement Fifa au début des années 90, c’est du jamais-vu.



Première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à se qualifier pour la finale après trois matches disputés en prolongation, la Croatie s’est offert un autre record en décrochant son billet pour le grand rendez-vous de dimanche. Jamais un finaliste de la Coupe du monde n’avait en effet été aussi mal classé au classement Fifa.



Vingtième lors de la publication du dernier classement Fifa, la Croatie surpasse en la matière… la France, 18e lors de sa victoire en 1998. Mais si le mauvais classement des Bleus s’expliquait en partie par les deux ans de matches amicaux disputés avant leur Mondial disputé à domicile, ce piètre classement de la Croatie rappelle à quel point la qualification pour la Coupe du monde en Russie a été compliquée pour la sélection croate.



Après avoir changé d’entraîneur suite au match nul concédé face à la Finlande (1-1), la Croatie avait en effet arraché sa place en barrages en s’imposant lors de la dernière journée en Ukraine (0-2), les hommes de Zlatko Dalic décrochant leur qualification pour la Russie après une double-confrontation face à la Grèce (4-1, 0-0).



A noter enfin que lors de son parcours jusqu’à la finale, la Croatie a affronté deux équipes classées à la 12 place, le Danemark et l’Angleterre, et le 70e au classement Fifa, la Russie. De son côté, la France, 7e à la dernière publication du classement, a successivement éliminé le 5e du classement, l’Argentine, le 14e, l’Uruguay, et le 3e, la Belgique.













