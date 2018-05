Mondial 2018 :La liste des 23 retenus les lions sénégalais débutent leur stage Les lions de la Teranga débutent leur stage ce mardi dans le cadre de leur préparation pour le Mondial 2018.

Ils sont au total 23 joueurs convoqués par le sélectionneur Aliou Cissé, pour le stage de préparation du mondial 2018.

Les séances d'entraînement de l'équipe nationale se tiennent à Saly, à soixante-dix kilomètres de Dakar.

Ce premier round des préparatifs a d'abord pour but de réunir pour la première fois les joueurs après la publication de la liste le 17 Mai dernier. Pour ce premier stage, l'effectif ne sera pas au complet.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Mai 2018 à 15:14 | | 0 commentaire(s)|

Des joueurs comme Sadio Mané et Khadim Ndiaye empêchés, rejoindront l'équipe à Vittell en France pour la deuxième étape des préparations.

Un dernier au revoir au public le 25 Mai

L'équipe du Sénégal qui prendra part à la Coupe du monde 2018 du 14 juin au 15 juillet effectuera une séance d'entraînement ouverte au public vendredi après-midi avant son départ pour la seconde partie de sa préparation.

Avant le départ pour la France, les Lions recevront le Drapeau national des mains du chef de l'Etat, Macky Sall, jeudi au palais de la République.

Le 19 Juin premier match du Sénégal au mondial Russie 2018.

Le polonais Robert Lewandowski et son équipe affronteront le Sénégal le 19 Juin en Russie dans le groupe H.

Ce groupe est aussi composé de la Colombie et du Japon.

La liste des 23 retenus

Gardiens

Abdoulaye Diallo (Rennes, FRA)

Alfred Gomis (SPAL, ITA)

Khadim Ndiaye (Horoya, GUI).

Défenseurs

Kalidou Koulibaly (Naples, ITA)

Kara Mbodji (Anderlecht, BEL)

Lamine Gassama (Alanyaspor, TUR)

Moussa Wague (Eupen, BEL)

Youssouf Sabaly (Bordeaux, FRA)

Saliou Ciss (Valenciennes, FRA)

Salif Sané (Hanovre, ALL).

Milieux

Alioune Ndiaye (Stoke City, ANG)

Cheikh Ndoye (Birmingham, ANG)

Cheikhou Kouyaté (West Ham, ANG)

Alfred Ndiaye (Wolverhampton, ANG)

Idrissa Gueye (Everton, ANG).

Attaquants

Mbaye Niang (Torino, ITA)

Diafra Sakho (Rennes, FRA)

Moussa Konaté (Amiens, FRA)

Ismaïla Sarr (Rennes, FRA)

Keita Baldé (Monaco, FRA)

Mame Biram Diouf (Stoke City, ANG)

Moussa Sow (Bursaspor, TUR)

Sadio Mané (Liverpool, ANG).







Sénégal: Aliou Cissé convoque Sadio Mané malgré sa blessure

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook