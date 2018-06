Mondial 2018: Le Sénégal domine la Pologne Le Sénégal a battu la Pologne (2-1) ce mardi lors du dernier match de la 1re journée du Mondial 2018. L'Equipe.

Le match : 2-1 Seize ans après sa victoire face à la France (1-0) en ouverture du Mondial 2002, le Sénégal a réussi son retour en Coupe du monde. L'équipe d'Aliou Cissé s'est imposé ce mardi (2-1) face à la Pologne pour le dernier match de la 1er journée.

Le film du match Patiemment, les Sénégalais ont fait plier leurs adversaires profitant de leurs erreurs pour les punir. Le premier but est un contre-son-camp marqué par Thiago Cionek qui a dévié une frappe d'Idrissa Gueye (38e). Le second but est consécutif à plusieurs erreurs. Un dégagement vers son but de Krychowiak a amené à une sortie hasardeuse de Szczesny, le portier polonais, devancé par Mbaye Niang (60e) qui a pu aller marquer dans le but vide.



La Pologne a réalisé un premier match poussif où le talent de son buteur, Robert Lewandowski, n'a pas suffi. L'attaquant du Bayern ne s'est procuré que deux occasions significatives : une frappe en pivot (23e) puis sur un coup franc qu'il avait lui-même provoqué (51e). L'absence de Kamil Glik en défense s'est faite sentir tout comme celle d'un vrai patron au milieu. Devant, Milik, en manque de rythme, a été fantomatique, hormis sur sa tentative à la 70e.

Le milieu de terrain PSG, prêté cette saison à West Bromwich Albion, Grzegorz Krychowiak a relancé le suspense en marquant à la 86e minute, mais la Pologne, trop limitée ce mardi, n'est pas parvenue à égaliser.

Grâce à ce succès, le Sénégal sauve l'honneur des équipes africaines qui s'étaient toutes inclinées jusque là (Egypte, Maroc, Nigeria, Tunisie). Lors de la prochaine journée, Sadio Mané et ses coéquipiers tenteront de confirmer face au Japon, vainqueur un peu plus tôt de la Colombie (2-1).

Le joueur : Krychowiak, pour le pire et le meilleur Buteur de la tête à la 86e minute sur un coup franc de Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak a à peine sauvé son match. Le joueur du PSG a vécu un après-midi particulièrement pénible à Moscou. Souvent dépassé, il a perdu plusieurs ballons et n'a pas eu assez d'impact à la récupération. Sur le premier but du Sénégal, il ne parvient pas vraiment à arrêter Niang, à l'origine de l'action. Il est fautif sur le second but des Lions de la Teranga : son dégagement vers sa défense est périlleux et met en difficulté ses coéquipiers qui ne peuvent rattraper sa bévue.

Le chiffre : 1 Mbaye Niang rêvait de porter le maillot de la sélection française. C'est finalement avec le Sénégal que l'ancien espoir a découvert la Coupe du monde. L'ancien joueur de l'AC Milan ou encore de Montpellier a mis de côté ses états d'âme et a marqué son premier but en Coupe du monde sur sa première frappe cadrée. Titulaire en début de match, il a mis du temps à se mettre en route avant de se montrer décisif.







