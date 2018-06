Mondial 2018 - Les "Lions" croient en leur destin

Kalidou Koulibaly, vice-capitaine a qualifié d’"un peu decevant" le résultat du match tout en soulignant : "c’est un bon point de pris et nous avons toujours notre destin en main".



Avec ce match nul, le Sénégal cumule désormais quatre points dans cette poule ex aecquo avec le Japon et occupera la première place quel que soit le résultat du match Pologne-Colombie.



Comme s’ils se sont passés le mot, les autres joueurs qui ont accepté l’exercice des interviews en zone mixte, ont abondé dans le même sens.



Sadio Mané, désigné homme du match par la FIFA estime qu’"il faut maintenant se contenter de ce point et préparer le prochain match qui est important pour passer au prochain tour".



Même le remplaçant Gassama soutient que le Sénégal "doit jouer le match contre la Colombie pour le gagner et ne pas faire de calcul et donner le meilleur de lui-même". "Si un point nous permet de nous qualifier il faudra se battre pour l’obtenir", a-t-il ajouté.



"On est dans une bonne posture, parce qu’on est venu dans cette Coupe du Monde pour sortir du premier tour", a fait noter le défenseur Kalildou Koulibaly pour qui, "le simple fait de jouer un match de Coupe du Monde est une motivation", quel que soit l’adversaire.