Mondial 2018 : Les raisons de l'élimination du Sénégal

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Juin 2018

Défait par la Colombie, le Sénégal a terminé 3e en raison d'un trop grand nombre d'avertissements reçus.



Le Sénégal a été victime d'une première historique lors d'une Coupe du monde. A égalité de points, avec la même différence de buts générale (0), la même attaque (4 buts marqués) et un nul entre eux deux (2-2), Sénégalais et Japonais ont été départagés au fair-play !

Avant le 3e match, le Japon avait pris trois avertissements (Kawashima, Inui, Hasebe) contre cinq pour les Sénégalais (dont Niang, Sabaly et Ndoye face... aux Japonais). Ce jeudi, les deux équipes ont écopé d'un seul carton jaune. Plus fair-play, avec un total de quatre avertissements contre six, l'équipe asiatique a finalement devancé celle dirigée par Aliou Cissé. «C'est la loi du football», n'a pu que commenter le sélectionneur sénégalais.

L'élimination du Sénégal prive ainsi l'Afrique d'un représentant en 8e de finale pour la première fois depuis 1982.



