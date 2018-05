Mondial 2018 : Près de 700 personnes autour des "Lions"

Il y aura du monde autour des "Lions" pour la Coupe du monde (juin-juillet 2018). Hormis les 200 places pour le comité Russie-2018, chargé de vendre la destination Sénégal et piloté par le Premier ministre, la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a « sécurisé » 100 places pour les 23 membres du Comité exécutif, les acteurs du football et autres groupements associés et acteurs.



300 supporters sous l’égide du ministère des Sports



Dans ces projections, le ministre des Sports, Matar Ba, a tablé sur 300 places pour les supporters. Ainsi, le «12e Gaïndé» et «Allez Casa» qui ont récemment pris part à une mission de prospection du ministère des Sports en Russie, ont une idée de la mise en place à Moscou.



100 places pour les griots et autres troubadours



100 autres places supplémentaires sont prévues par la tutelle, selon des informations de Record. Et celles-ci reviendraient «normalement» aux griots et autres troubadours qui doivent accompagner Matar Bâ.



30 journalistes finalement



De 20 places, le nombre de journalistes accrédités est passé à 30 dont 5 photographes. La Fifa a relevé le quota du Sénégal sur demande de l’Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps). D'ailleurs, la procédure de demande de visas a été enclenchée pour ces envoyés spéciaux accrédités pour la couverture de la compétition mondiale.













Record