Mondial 2018, dopage, scandales à la FIFA, droits de l’homme en Russie : invitée de «Internationales», Mme Fatma Samoura Diouf défend Moscou

La secrétaire générale de la FIFA (Fédération internationale de football association), la Sénégalaise Fatma Samoura était l'invitée de "Internationales", l’émission coproduite par Tv5 Monde, RFI et le journal "Le Monde".



Au menu, les scandales qui ont éclaboussé cette instance du football, et le caractère phallocratique de l’instance depuis 1904, les violences, le racisme, le dopage dans le sport roi. Autre question abordée, la prochaine Coupe du monde qui va démarrer dans quelques jours en Russie.



Sur cet aspect justement, Mme Fatma Samoura Diouf a défendu la Russie, pays charmant qu’elle dit avoir visité plus d’une vingtaine de fois et invite ceux qui ne connaissent le pays de Poutine, à aller le découvrir.



Fatma Samoura était face à Françoise Joly (TV5MONDE), Sophie Malibeaux (RFI), Christophe Ayad du journal (« Le Monde »).











