Mondial 2023 : les Lionnes qualifiées pour le tournoi intercontinental grâce aux tirs au but

Sorties en quarts de finale de la CAN féminine, les Sénégalaises devaient se rattraper dans les barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2023. Chose faite, puisqu'elles ont réussi à décrocher ce ticket à l'issue de la séance des tirs au but contre la tunisie (0-0, TAB 4-2).



Un succès précieux qui envoie le football féminin sénégalais au tournoi intercontinental qui se déroulera du 17 au 23 février 2023. Trois places sur dix sont à prendre. Les Lionnes devront beaucoup lutter pour figurer parmi les équipes qualifiées pour le mondial prévu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023.