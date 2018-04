Mondial 2026 : Trump met la pression !

Candidat à l’organisation du Mondial 2026, le Maroc a pour concurrent le trio USA-Mexique-Canada. Et ce vendredi, le président américain Donald Trump vient de mettre un gros coup de pression en vue du vote pour la désignation du pays-hôte de la compétition qui aura lieu le 13 juin prochain.



"Les États-Unis ont fourni une candidature solide avec le Canada et le Mexique. Ce serait une honte si les pays que nous soutenons toujours militaient contre la candidature américaine. Pourquoi devrions-nous soutenir ces pays si eux ne nous soutiennent pas (notamment aux Nations Unies) ?", a lancé le dirigeant américain sur Twitter, en n’hésitant pas à mêler football et politique. Une tentative de chantage même pas dissimulée dont la candidature américaine ne sortira pas grandie…











