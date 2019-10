Mondial U17 : Les Lionceaux défient les USA ce dimanche, 20 h Les Lionceaux entrent en lice ce dimanche à 20 h, au Brésil, face aux USA, au Mondial U17 pour une première participation. Mais ils comptent pleinement jouer leurs chances.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

« C’est notre première participation, il faut donc jouer avec humilité, mais on n'est pas là pour regarder les autres équipes. Nous allons représenter dignement notre pays et essayer de poser la balle au sol, jouer un beau football pour faire plaisir aux spectateurs », a, en effet, déclaré le coach Malick Daff sur la RFM.

Outre les USA, les Lionceaux affronteront le Japon et les Pays-Bas dans le groupe D.



