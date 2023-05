Mondial U20 / Après le match nul des "Lionceaux": Malick Daf, le sélectionneur, exprime ses regrets

« Il y a des regrets, parce que je pense que logiquement, en première période, on devait avoir une ou deux occasions de but. Malheureusement, on a beaucoup péché à cause de la précipitation qui nous a empêché de prendre de bonnes décisions. Nous avons manqué de lucidité devant le but.



En seconde période, nous avons fait des changements, on a encore mieux joué. On a pu se procurer des situations. Et, sur le but, on se fait contrer sur un ballon anodin. On a pris un but bête…



C’est un match nul regrettable, parce que je pense qu’on pouvait le gagner. Ce sont de jeunes joueurs, on peut pas trop leur en vouloir. L’essentiel, c’est de préparer le prochain match contre la Colombie. Ce sera une finale », a-t-il déclaré.



Amath Thiam