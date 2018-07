Mondial et émigration clandestine : une dizaine de Sénégalais « sans papiers » interceptés à l’aéroport de Moscou

Plus d'une dizaine de Sénégalais partis en Russie, pour le Mondial, auraient pris la fuite après l’élimination des Lion. En plus des 4 supporters du 12e Gaindé restés sans nouvelles, 10 autres Sénégalais ont été aperçus avant- hier à l’aéroport de Moscou.



Selon le journal "EnQuête", ils n’ont aucun papier par devers eux. « Ils ne s’expriment même pas bien en français. Ils veulent entrer dans l’espace Schengen alors que certains ne savent même pas que la Russie n’en fait pas partie. Ils m’ont fait savoir qu’ils sont juste de passage pour prendre en train et se rendre en Italie ou en Espagne, alors qu’il n y a pas de liaison ferroviaire entre ces pays et la Russie » raconte à "EnQuête" un Sénégalais vivant en Russie.



Il y a une semaine, des témoins ont signalé la présence de candidats à l’émigration clandestine parmi les supporters des Lions du Sénégal. Des médias ont annoncé l’arrestation de sept d’entre eux à la frontière russo-finlandaise. Pourtant, les avertissements de Moscou sont clairs : quiconque reste dans le pays 10 jours après la Coupe du Monde, sera considéré comme y résidant de manière illégale.

