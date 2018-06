Mondial : financement de la campagne des Lions, 7 milliards d’espoir

Le gouvernement rêve grand : il a libéré les 7,782 milliards de FCfa de budget nécessaire à l’équipe nationale pour ce Mondial. Et vous savez quoi ? Cet argent déjà disponible, couvre l’essentiel des dépenses jusqu’à la… finale pour assurer la préparation, la participation, les primes et tous les aspects qui y sont rattachés.



Il s’agit d’une mesure de prévention pour éviter d’éventuels problèmes de trésorerie et de primes, qui secouent souvent les sélections africaines lors des grandes compétitions. Et les « fédéraux » peuvent être tranquilles. Et les "Lions" ne seront pas embarrassés par des problèmes extra-sportifs. Ils ont déjà reçu chacun 20 millions de FCfa comme prime de participation et ils devraient encaisser 15 millions s’ils atteignent les huitièmes de finale. Il faut savoir qu’il s’agit d’un décaissement progressif, qui dépendra évidemment du parcours du Sénégal, que les pouvoirs voient en majuscule.











Le Quotidien