Mondial passable, âge avancé, rude concurrence…la CAN de Khadim Ndiaye menacée ? En Russie, il avait pris le pas sur Abdoulaye Diallo et Alfred Gomis. Mais, pour les prochaines échéances des "Lions", Khadim Ndiaye sera soumis à une rude concurrence. Et la probable arrivée d’Édouard Mendy pourrait ne sera pas pour arranger les choses pour le portier de Horoya Ac, aujourd’hui âgé de 33 ans.

Après la Coupe du monde au cours de laquelle il a été préféré à Abdoulaye Diallo, la donne pourrait changer pour Khadim Ndiaye, indique « Record ». Ce sera l’une des grosses curiosités d’Aliou Cissé pour le déplacement à Antananarivo pour le compte de la deuxième journée des éliminations de la CAN 2019 contre Madagascar. Le cas de Khadim Ndiaye pourrait être épié.



Le portier de Horoya Ac n’a pas fait une mauvaise Coupe du monde. Même s'il a été fautif sur la deuxième égalisation du Japon lors du deuxième match de poule des "Lions" à la Coupe du monde. Cette dernière ne lui a pas permis d’asseoir son statut de titulaire. A 33 ans, il va devoir faire avec la jeune garde qui frappe à la porte notamment, le Rémois Edouard Mendy.



Pour rappel, c’est en 2008 que Khadim Ndiaye a découvert la Tanière avec Amsata Falll, le Directeur Technique National (DTN) d'alors qui assurait l’intérim sur le banc de l’équipe national. Khadim Ndiaye n’avait pas mis longtemps pour se faire faire un nom. Profitant du déclin de l’inamovible Tony Sylva, celui qui était alors portier de la Linguère de Saint-Louis (Ligue 1 Sénégal), s’impose naturellement comme le titulaire d’Amara Traoré qui venait de jouer son premier match amical sur le banc des « Lions », le 3 mars 2010 à Volos contre Grèce. Très vite, les prouesses de Khadim Ndiaye écrasent tous les concurrents.

