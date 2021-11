Monnaie électronique : Hausse de 50,60% des transactions transfrontalières en 2020

Selon la Bceao, cette situation s'explique notamment par la campagne agricole du café-cacao en Côte d'Ivoire et les fêtes de fin d'année. A l'instar des précédents semestres, l’analyse détaillée des données montre que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire demeurent respectivement le principal récepteur avec 49,21% de la valeur totale des opérations et le principal émetteur avec 54,08% de la valeur totale des transactions.



Sur la période sous revue, les principaux corridors ci-après, ont été les plus actifs avec environ 72,34% de la valeur totale des opérations : Côte d’Ivoire - Burkina Faso : 38,32% ; Burkina Faso - Mali : 17,43% ; Côte d’Ivoire - Mali : 9,65% ; Mali - Sénégal : 6,94%.



Depuis 2018, ajoute la Bceao, des banques ont noué des partenariats avec les établissements de monnaie électronique pour la réception de fonds internationaux sur les comptes de monnaie électronique.



Les réceptions de fonds internationaux sur les comptes de monnaie électronique se sont établies à 200.100 transactions pour une valeur de 11,01 milliards de francs CFA à fin décembre 2020 contre 130.986 opérations estimées à 7,31 milliards de francs CFA à fin décembre 2020, soit une augmentation de 52,76% en volume et 50,62% en valeur.



Cette progression s’explique essentiellement par l’offre du service de réception de fonds internationaux par les établissements de crédit au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, en partenariat avec les établissements de monnaie électronique à l’instar de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

