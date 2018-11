Monnaie unique : Comment la Cedeao a mis la charrue avant les bœufs ? Le franc CFA est de plus en plus dénoncé en Afrique et dans la diaspora. En Afrique de l’Ouest, les Etats de la zone franc sont tombés d’accord pour aller vers une monnaie unique. Le projet de création de cette monnaie commune est arrivé à maturité. C’est dans ce cadre que la commission de la Cedeao a lancé, début novembre, un concours pour trouver le nom et le logo de la future monnaie en vue de la mise en œuvre du Programme de Coopération Monétaire de la Cedeao (PCMC) qui prévoit la création en 2020, d’une monnaie commune à l’espace aux 350 millions d’habitants. Sur le principe c’est acquis, mais la méthodologie pour y arriver ne convainc pas certains spécialistes. C’est le cas des économistes Ndongo Samba Sylla (Sénégal) et Mamadou Koulibaly (Côte d’Ivoire).

La fin du franc CFA en Afrique de l’Ouest semble inéluctable. Mais tout est question d’agenda, de stratégie et de procédure pour y arriver .Tous les Etats ou presque y sont engagés. C’est à cette fin que la commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest a lancé un concours en vue de trouver le nom et le logo de ladite monnaie. Mais selon toute vraisemblance, bien des étapes préalables importantes, ont été allègrement brûlées et royalement ignorées par la commission de la Cedeao. Ce qui laisse sceptique certains spécialistes des questions monétaires.



Le constat clair et sans ambiguïté de Mamadou Koulibaly, ancien ministre de l’Economie et des finances de la Côte d’Ivoire et ancien président de l’Assemblée nationale du même pays, c’est qu’on a mis la charrue avant les bœufs. Il s’explique : «Dans la stratégie normale de création d’une monnaie, on commence d’abord par la conceptualisation : – c’est quoi cette monnaie ? Ça va servir à quoi ?



Après le concept, on va élaborer et adopter le traité qui crée l’Union économique et monétaire en question comme la commission de la même manière que Delors a produit le traité de Maastricht. C’est cette Union économique et monétaire qui va créer cette monnaie», argue Mamadou Koulibaly, venu à Dakar dans le cadre de la cérémonie de présentation du livre de Ndongo Samba Sylla et Fanny Pigeaud consacré au franc CFA…



