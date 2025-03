Monsieur le Ministre, Porte Parole du Gouverment du Sénégal, laissons Mamadou Moustapha BA, digne fils de Nioro du RIP, petit fils de Maba Diakhou BA reposer en paix. ( Gabrielle Kane ) Un porte parole, d'un Gouvernement de surcroît, devrait mesurer, peser et évaluer les conséquences de chacunes de ses paroles.



Vous avez affirmé publiquement devant vos militants que Mamadou Moustapha BA "a été tué dans des conditions troubles ".



Quelle parole affirmative !



Et ne nous faites pas encore le coup de votre parole personnelle, quand vous portez notre parole gouvernementale.



Encore moins, la fameuse excuse des propos sortis de leurs contextes.



S'il vous plaît, au nom du respect de notre intelligence collective et personnelle.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 01:43 | | 1 commentaire(s)|

Monsieur le Ministre, vous semblez en savoir plus que le Procureur de la République en charge de cette lourde enquête.



Ce dernier, n'a pas manqué de convoquer des personnes ayant affirmé des choses à ce sujet, bien moins précises que vous.



J'espère que vous irez lui faire part de ce que vous savez, où qu'il aura la diligence de demander à vous entendre, comme il l'a fait avec d'autres de nos concitoyens.



Monsieur le Ministre, puisque vous semblez savoir des choses que nous ignorons, il serait utile d'inviter le Ministre de la Justice, à nous édifier sur les affirmations publiques du porteur de la parole du Gouvernement auquel, je le rapelle, il appartient.



A défaut, Monsieur le Ministre, devrons nous comprendre qu'être Ministre donne un droit pour affirmer ce que l'on veut et de surcroît sur un sujet aussi grave ?



Monsieur le Ministre, porteur de la parole de notre Gouvernement, il y a des déclarations que l'on ne fait pas publiquement, au nom de l'humanisme.



Le patriotisme, tant vanté est le respect des institutions mais aussi des hommes, qui l'incarnent où qui l'ont incarné.



Notre pays ne saurait connaître homme plus digne, plus travailleur, plus dévoué à son pays que notre regretté Bosquier.



On vous prêterez le costume de Mamadou Moustapha BA, vous ne saurait le porter, tellement il fût grand, tant il fût élégant...



Des attributs que vous n'avez décidément pas pour piétiner ainsi sa mémoire, la douleur de son épouse, ses filles, sa famille, et de ses amis tellement nombreux, de tout bord.



Vous demanderez à vos collègues à la table du conseil des ministres hebdomadaire, auquel vous participez, si je ne m'abuse....



Monsieur le Ministre, toutes les morts appellent le respect, celle de Mamadou Moustapha BA PARTICULIÈREMENT !



Si vous aviez demandé au Président de la République, à vos collègues aux responsabilités régaliennes, vous sauriez...



La politique ne permet pas tout et en toutes circonstances, la décence devrait être de mise !



Mamadou Moustapha BA n'a toujours eu peur que du déshonneur, tel un soldat.



Fier Ancien Enfant de Troupe, avec la devise de l'armée en bandoulière : on nous tue, mais on ne nous déshonore pas.



Il ne faudrait pas confondre les silences de douleurs, aux silences de peurs.Tout comme lui, les siens n'ont pas peur !



Monsieur le Ministre, ils ont mal, nous avons tous mal, si mal et tellement mal !



"Les morts n'ont pas d'amis", disent mes parents pulaar, vous aurez aujourd'hui remarqué l'exception de cette généralité.



Mamadou Moustapha BA mérite de reposer en paix, les siens ont le droit à un deuil serein, déjà tellement et si difficile à porter.



Alors, Monsieur le Ministre, Porte Parole du Gouverment du Sénégal, laissons Mamadou Moustapha BA, digne fils de Nioro du RIP, petit fils de Maba Diakhou BA reposer en paix.



Au nom de Dieu,

Au nom de la République,

Au nom du patriotisme !

La rédaction de leral... Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook