Mont-Rolland : Un voleur notoire de bétail tombe

Voleur de bétail notoirement connu dans le département de Tivaouane qui réussissait toujours à se tirer d'affaires après avoir commis ses forfaits, le berger L. Kâ a été enfin alpagué par les gendarmes de Tivaouane. Il a à son actif plusieurs forfaits et était recherché par de nombreuses brigades de gendarmerie. Agé de 28 ans, Kâ a été interpellé à Tivig Tangor dans la commune de Mont-Rolland. Il a été perdu par une dette qu'il voulait se faire payer.



Selon L'As, il avait vendu des têtes à un tiers et ce dernier restait lui devoir une somme, après avoir consenti une avance. Informés des moindres faits et gestes du quidam qui devait se présenter chez son créancier le 5 octobre dernier, les gendarmes ont mis en place un dispositif. C'est ainsi que Kâ a été cueilli sur place avant d'être conduit à la Brigade territoriale de Tivaouane, pour les besoins de l'enquête, avant son déferrement au parquet.



