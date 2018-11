Montant recouvré des biens de Karim : L’Etat dans un mystère incompréhensible !

Selon lui, on a même voulu faire dire ou faire constater des divergences sur les montants qui ont été annoncés par des autorités ministérielles. Quand l’Etat encaisse des recettes, explique-t-il, celles-ci doivent être retracées budgétairement, car c’est de cette manière que fonctionne un Etat.



A défaut de donner une somme précise, il indique que les montants recouvrés ont été intégrés dans les lois de finances rectificatives de 2013, de 2014 et de 2015. Antoine Diome soutient que des ressources exceptionnelles y ont été retracées, parce qu’entre-temps il y a eu des mutations, des réalisations d’actifs et des encaissements qui ne pouvaient pas ne pas faire l’objet d’inscription budgétaire à cet effet.



A l’en croire, on peut avoir, dans le cadre du recouvrement des montants liquides qu’on verse directement au Trésor, des actions mutées au nom de l’Etat, des titres fonciers qui doivent suivre une procédure avant leur inscription budgétaire. «Ce n’est pas terre à terre comme l’imaginent les gens», affirme l’AJE.













L’AS